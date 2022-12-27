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Zabıta ekipleri zincir marketi mühürledi

Zabıta ekipleri zincir marketi mühürledi
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Emirdağ'da ekiplerin fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünler yönüyle denetlediği zincir market şubesinin faaliyeti durduruldu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin ve tedarikçilerin tekel oluşturarak fahiş fiyat uygulamaları gündemde.

Market ve firmalara yönelik denetimler ise son dönemde sıklaştırıldı.

Zincir market şubesi mühürlendi
Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi.

Fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA'ya yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerince denetlenen bir zincir marketi mühürlediklerini söyledi.

Göreve geldikleri 2019 yılında itibaren tüm marketleri stokçuluk, fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünler yönüyle denetlediklerini belirten Koyuncu, "Denetimler sonucunda kanunun emrettiği şekilde önceki yıllarda da çok defa marketlere ceza yazdık ve yine önceki yıllarda da market kapatma cezası uygulamıştık. Ekiplerimizin denetimleri sonucu bir zincir marketi mühürledik." diye konuştu.

Etiketler zincir market mühür
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