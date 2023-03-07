Zehirli kaya balığı: Soktuğu adamın tırnaklarını çekercesine canını yakıyor

Ülkemizde yaşayan zehirli balık türlerinden olan kaya balığı, insana saldırması durumunda çok ciddi acılar veriyor.

Türkiye'de yaşayan ilginç ve zehirli balık türlerinden biri olan kaya balığının özelliklerini ilk defa duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

İnce ve uzun bir yapıya sahip olan kaya balıkları, aynı zamanda yılan ya da solucan balığı olarak bilinirler. Çamurda yaşamını sürdüren kaya balıkları, en yüksek balık türüne sahip canlılar içerisinde gelir. Sırt yüzgeçleri bir zar yapısı ile birbirine bağlıdır. Gözleri oldukça küçük olması ile beraber, aynı zamanda birçok değişik renge sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Bunlar içerisinde özellikle kırmızı ve mor ile birlikte pembe rengi öne çıkar.

GIDA OLARAK TÜKETİLEBİLİYOR

Genel olarak kaya balığı az sayıda insan için bir gıda ürünü olarak öne çıkar. Ama yine de tüketilen balık türleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün. Söz konusu ticari açıdan ele alındığı vakit Morina, mezgit balığı ile barramundi ve yassı balıkları kadar önemli bir yere sahip olduklarını ifade etmek gerekir. Yani genel anlamıyla bakıldığı vakit kaya balıklarının tüketilen canlı türleri içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

İNSAN İÇİN DE TEHLİKEDİR

Avını yakalamak için, kendine özgü kaya görünümünü kurbanlarının kafasını karıştırmak ve ellerindeki zehirle onlara saldırmak için kullanır. Isırması o kadar güçlüdür ki, sokulan herhangi bir hayvan için ölümcüldür.

Aynı zamanda insanları da etkiler, çünkü genellikle yüzenlerin çoğunun bulunduğu kıyı bölgelerine yaklaşırlar. Kolaylıkla bir kaya ile karıştırılarak, üzerine basıp zehirlenmemiz çok olasıdır. Genellikle okyanusun derinliklerinde bulunan balıklardır.