Zifte yapışan kaplumbağa tedaviye alındı !

Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, dün öğle saatlerinde rehabilitasyon merkezi önünde, üzerine zift bulaşan kaplumbağayı gördü. Hareket etmekte zorlanan kaplumbağaya veteriner hekim müdahale etti. Solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen kaplumbağanın üzerindeki zift temizlendi. Solunumu düzene giren kaplumbağanın tedavisi sürüyor. Görevliler, kaplumbağanın zifte yapıştığını, bir vatandaş tarafından bulunarak rehabilitasyon merkezi önüne bırakıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşların duyarlılığı ile yerel yönetimin verdiği hizmetin birleşmesiyle her zaman yaşamsal bir enerjinin çıktığını belirterek, "Özellikle salgın sürecinde vatandaşlarımızın diğer canlılara gösterdiği hassasiyet, insanlık adına onur ve gurur vericidir. Halkımızın duyarlılığına ve hizmetlerimize katkısına teşekkür ediyorum" dedi.