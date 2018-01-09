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  3. 09 Ocak 2018 10:26

Zigana Milli Piyade Tüfeği seri üretime geçecek

TİSAŞ, Zigana Milli Piyade Tüfeği için 2018 yılı içerisinde seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Zigana Milli Piyade Tüfeği seri üretime geçecek
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TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin prototiplerini ürettiklerini ve hazır durumda olduğunu belirterek 'Bu yıl milli piyade tüfeğimizin seri üretimine geçeceğiz' dedi.

 Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş, dünyanın dört bir yanına tabanca ihraç ederken, 2018 yılında ihracata yeni ülkeler eklemeye hazırlanıyor.
 
TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, 2017 yılında yaşanan sıkıntılara rağmen TİSAŞ olarak iç ve dış pazarda hedeflerini fazlasıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “2018 yılında da belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Başta ABD olmak üzere 45 ülkeye ihracat yaptık. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını bu yıl da yeni ülkeler ekleyerek bu sayıyı 45'den daha yukarıya çıkartacağız. TİSAŞ'ın ürettiği mevcut modellere ise 2018 yılında yeni modeller ekleyeceğiz ve seri üretimlerine başlayacağız. Ürettiğimiz bütün silahlar büyük ilgi görüyor ama en çok rağbet gören favori silahlarımız ZİG M1911, Zigana  PX-9, ZİG 14 ve Zigana Sport modellerimiz” dedi. 
 
Alemdaroğlu, yeni yılda kapasite artırımına gideceklerini belirterek, "Mevcut fabrikamıza ek olarak 4 bin metrekare  kapalı alan ilave edeceğiz. Bununla ilgili makina siparişlerimizi yaptık. 2018 yılında kapasitemizin çok çok üstüne çıkacağız. Kurulduğumuz günden beri Türk Savunma Sanayisi'ne yönelik geliştirdiğimiz bir çok proje vardı. Buna bir yenisini daha ekleyeceğiz. Zigana Piyade Tüfeği'nin prototiplerini ürettik ve hazır durumda. Yüzde yüz yerli ve milli bir silah. Bu yıl seri üretime geçeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
 

İHA

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