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Zincir marketlerde şimdi de '''organik yumurta'' oyunu

Zincir marketlerde şimdi de '''organik yumurta'' oyunu

Zincir marketlerde “organik” reyonunda satılan bazı yumurtaların gerçekte organik olmadığı ortaya çıktı.

Büyük marketlerin organik reyonlarında organik yumurtalarla birlikte satılan bazı marka yumurtaların kodları incelendi. 

“Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabı, “Organik reyonlarda satılan söz konusu ürün organik sertifikalı olmamakla birlikte, 3 no'lu kafesli yetiştiricilik yöntemiyle üretilen - standart yumurtalardan farkı olmayan bir yumurtadır. Bu ürün hangi sebeple yıllardır yaptığımız yayınlara rağmen organik raflarda yer alıyor?” açıklamasında bulundu. 

Ayrıca, organik olmayan ancak organik reyonunda satılan yumurtaların gerçekte organik olan yumurtalara yakın fiyatla satılması da tüketiciyi yanıltıyor. Bu nedenle “Etiket okuyun, kandırılmayın” uyarısı yapıldı.

Etiketler organik yumurta yumurta zincir market market dolandırıcılık oyun
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