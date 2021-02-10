Anne ve babalar dikkat! Bu oyuncak tehlike saçıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, çocukların kullandığı boyama ürünlerinin kanser riski taşıdığını açıkladı.

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Boyama ürünlerinin kanser yapıcı özellikteki aril aminler, azo boyalar, ftalat, poliaromatik hidrokarbonlar, ağır metaller ve solvent bazlı boyalar içerdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yıldız, bu maddelerin kanser, hiperaktivite, astım, deride döküntü, alerji gibi hastalıklara neden olduğunu vurguladı.

BOYA ALIRKEN DİKKAT

Velilere boya alırken dikkat etmeleri gereken faktörlere değinen Prof. Dr. Emel Yıldız, “TSE, CE ya da EN71- 3 gibi standartlara sahip, bilinen markalar alınmalı . Merdiven altı bir üretimse bahsettiğimiz, toksik maddeleri kontrol etmemiz mümkün değildir. İçeriğinin yazıldığını bile sanmıyorum. Uzak Doğu'dan, Çin'den gelen bazı ürünler çocukları cezbetmek adına renkli, parlak ya da kokulu olabiliyor. Bazen silgilerde de bunu görebiliriz. Bunu boyalar olarak da sınırlandırmamak lazım. İlkokul ya da anaokulu öğrencilerinin su içtiği plastik kaplarda da bunların içeriğinde de kimyasalları görebiliyoruz. Toksik madde içeren bu ürünler, kanser, solunum yollarına bağlı astım, alerjik durumlar, deri yüzeyinde döküntüler ve hiperaktivite gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu tehlikelere aktivitede kullanılan el baskısı ve yüz boyası da dahildir." diye konuştu.

"BÜTÜN ÜRÜNLERDE TSE, CE VEYA EN71- 3 OLMALI"



Okul çağında kullanılan tüm materyallere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldız, "Diğerlerinin fiyat farkı bariz bir şekilde görülüyor ancak geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için okul çağında kullandıkları tüm materyallere dikkat edilmesi gerekiyor. Velilere tavsiyemiz, bilinen markaların boyalarını tercih etsinler. Küçük yaştaki çocukların kullandığı plastik içeriği olan tüm materyallerde sertifikalı olduğunu bilsinler. Aldıkları bütün ürünlerde TSE, CE veya EN71- 3 gibi sertifikaların alınmış olduğunu görsünler. Bunun dışındakiler toksikolojisi açısından bilmediğimiz ve daha ucuz alınmış ürünlerdir" dedi.