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Bu araştırma olay olur! Hanımlar dikkat! Bu erkek tipi daha çok aldatıyor

Bu araştırma olay olur! Hanımlar dikkat! Bu erkek tipi daha çok aldatıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma hangi erkek tipinin, parnerini daha çok aldattığını ortaya koydu.

İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı.

Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığını ortaya koydu.

Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.

Etiketler aldatma ayak boyutu partner sevgili evlilik koca
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