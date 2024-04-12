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''En büyük kalça''lı ülkeler belli oldu

''En büyük kalça''lı ülkeler belli oldu
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Araştırmacılar, dünyada kadınların en büyük kalçaya sahip olduğu ülkeleri sıraladı.

Yeni bir araştırmaya göre kadınların en büyük kalçaya sahip olduğu ülkeler sıralamasında ilginç sonuçlar çıktı.

Pazar araştırması şirketi GitNux, 17 ülkede kadınların ortalama kalça ölçülerini inceledi. Buna göre Güney Afrika, ortalama 105 santimetrelik kalça ölçüsüyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Güney Afrika'yı 104 santimetreyle Arjantin ve 103,8 santimetreyle İsveç takip etti.

Büyük kalçalı kadınlarıyla ünlü Brezilya araştırmaya dahil edilmezken, Yunanistan ve Almanya da ilk 5'te yer aldı. 

ABD, Rusya, İtalya, Avustralya ve Hollanda'nın sırasıyla ilk 10'da yer aldığı listede, en alt sıralardaki ülkeler ise kadınların genelde zayıf olduğu Japonya ve Güney Kore oldu. Bu iki ülkedeki kadınlarda ortalama kalça ölçüsü 96 santimetre olarak belirlendi.

Listenin en alt sırasında ise 91 santimetreyle Hindistan yer aldı. 

Araştırmacılar, kadınların kalça ölçülerinde genetik faktörler, yeme alışkanlıkları, obezite ve estetik ameliyatların da etkili olduğuna dikkat çekti.

Etiketler kalça en büyük kalçalı kadınlar dünya sıralama
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