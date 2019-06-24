En Güzel Balkon Çiçekleri (Bitki Önerileri & Tavsiyeler)

Hatta fazla soğuk veya sıcak hava koşullarından olumsuz etkileyebileceği için balkonlarda, bahçelerde olduğundan çok daha iyi yetişebilen bitkilerin sayısı hayli çoktur.

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Siz de balkon bitkileri yetiştirerek kendi mini bahçenizi evinize taşıyabilir ve dilerseniz büyük dilerseniz de minik saksı çiçekleri ile balkonlarınıza renk katabilirsiniz.

Sardunya

En dayanıklı balkon çiçekleri arasında sayılabilecek bir bitki olan sardunyalar, güneşe dayanıklı olmalarının yanı sıra 4 mevsim balkonunuzda kalabilecek çiçeklerdendir. Dolaylı ışıkla da yetinebilen sardunyaları kış aylarında aşırı soğuk havalardan ve rüzgardan korumanız gerekir.

Petunya

Güzel kokusu ve görünümleri ile en sevilen balkon saksı çiçekleri arasında olan petunyalar bol ışık severler. Sarkan saksılar ile balkonlarda yer verebileceğiniz bu çiçekler günde en az 6 saat güneş ışığı almak isterler. Çiçeğinizi aynı zamanda sert rüzgarlardan da korumanız gerekir.

Gardenya

Bahçe ve balkonlarda yetişebilen gardenyalar sıcak havalardan hoşlanırlar. Tropik yapıları gereği kış soğuklarından korunmalı ve yeterince neme sahip olan yerlerde yetişmeleri gerekir. Bu sebeple özellikle camekanlı bir balkonunuz var ise kolayca gardenya bitkinizi yetiştirebilir ve onun güzel kokulu çiçeklerini zevkle seyre dalabilirsiniz.

Begonya

Rengarenk çiçekler açan begonyanın bakımı da çoğaltılması da çok pratiktir. Aynı zamanda çok soğuk iklimlerden hoşlanmaması onu balkonda kolayca yetiştirilebilecek bir çiçek yapar. Kış aylarında minimum 15 derecelik bir sıcaklık beklentisi olan begonya için kapalı balkonlar ya da sera düzeneği ile korunabilen balkonlar çok uygundur.

Kalanşo

Dona karşı hassas olan kalanşo çiçeği balkonunuzda yetiştirebileceğiniz bir çeşit sukulenttir. Direk olarak güneş görmekten hoşlanmayan kalanşonuzu aydınlık ve havadar bir alanda kolayca yetiştirebilirsiniz. Fazla sulama istemeyen ve dört mevsim çiçek açabilen bu güzel çiçeğe balkonunuzda gönül rahatlığı ile yer verebilirsiniz.

Lale

Balkonlarınıza renk katacak karizmatik bir çiçek olan lale, yetiştirmesi çok keyifli ancak bakımı zahmetli bir çiçektir. Bahar aylarında çiçek açtıktan sonra soğanları saklanmalı ve iyi muhafaza edilmelidir. Başka bitkiler ile aynı toprakta yetiştirilmediği takdirde hastalıklardan kendini koruyabilir ancak tüm bakımları zamanında yapılmalıdır.

Cam Güzeli

Açık havayı ve güneşi oldukça seven cam güzeli çiçeği çok sulama beklemez. Pembe, beyaz ve kırmızı tonlu çiçekleri ile balkonunuzu güzelleştirecek bu çiçeği balkonunuzun bol güneş alan bir kısmına yerleştirebilir ve kış mevsimi dışında diğer tüm mevsimlerde çiçeklenmesine şahit olabilirsiniz.

Yasemin

Yasemin çiçeği havadar yerlerden hoşlanan ve dolaylı ışıkta yetişebilen bitkilerdendir. En ideal yetişme alanları balkonlardır. Yaz kış balkonda yaşayabilirler. Böylece hem yeterince serin ve havadar bir ortamda hem de yağmurdan korunarak yetiştirilebilirler.

Çuha Çiçeği

Balkon ve teras çiçekleri içerisinde en çok tercih edilen türlerden biri olan çuha çiçeği, uzun ve basık saksılar ile balkon kenarlarında kendilerine yer bulurlar. Birçok renge sahip olmaları, balkonların en sevilen çiçekleri arasında olmasında etkilidir.

Açelya

Sarı, turuncu, kırmızı, pembe ve beyaz tonlu çiçekleri ile çok sevilen bir başka balkon çiçeği de açelyadır. Onu gölge olmayan ancak dolaylı da olsa ışık alabileceği bir yere yerleştirirseniz mutlu mesut yaşayacaktır. Minik esintiler açelyanın hoşuna gider ancak fazla sıcak havalardan da fazla soğuk havalardan da olumsuz etkilenebilir.

Elbette bitkilerinizin balkonda yetişebilecek olmaları onları korumaya almamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Çok sıcak veya soğuk havalarda, bilhassa karlı ve donlu zamanlarda bitkilerinizi evin içerisine almalı ya da onları koruyacak naylon bir kalkan yapmalısınız.

Tüm bu güzel saksı çiçeklerine ek olarak balkonunuzda domates, biber, nane, maydanoz, fesleğen gibi çeşitli sebze ve baharatlar da yetiştirebilirsiniz.