Jumbo 75. Yılını Yüzde 75 indirimle kutluyor…

Zamansız ve özgün tasarımlarıyla nesilden nesile aktarılan ürünlerin mimarı Jumbo; 75.yılını 9 Ekim ve 16 Ekim tarihleri arasında bir ürün alana ikinci üründe yüzde 75 indirimle kutluyor.

Sektöre 1947 yılında Çemberlitaş’ta küçük bir çatal-bıçak atölyesi ile adım atan Jumbo; geniş ürün gamı ile 75 yıldır mutfak ve sofraların vazgeçilmez markası olmaya devam ediyor. Zamansız tasarımlarını tüketici ile buluşturan Jumbo; çatal-bıçak takımı, yemek takımı, pişirme grubu ve sofra dekoratiflerine kadar seçimleriyle fark yaratmak isteyenleri özel bir kampanya ile buluşturuyor. Mağazalardan ya da jumbo.com.tr’den 9 Ekim ve 16 Ekim tarihleri arasında alışveriş yapan herkese ikinci Jumbo markalı üründe yüzde 75 indirim…

Zamansız tasarımları ile her dönem mutfaklara değer katan Jumbo, yenilikçi ürün gamı ile zarafet ve ışıltının eksik olmadığı sofraların markası olmaya devam ediyor. Her mevsimin enerjisini yansıtan desenleri ile yemek takımları, tatlı tabakları, kahvaltı, çay setleri ve pişirme grubu ürünlerinin yanı sıra nesilden nesile aktarılan, özenle saklanan ve özel günlere damgasını vuran en değerli parçalarıyla en güzel anlarınıza eşlik ediyor.