Mahmut Uslu: ''Bir gün Avrupa Şampiyonu olacağız''

Uslu; "Biz, Final Four'da oynadığımız iki takımın bütçe olarak yüzde 70'inden daha az maliyete kurulmuş bir ekibiz ama ruhumuzla kalbimizle Ekaterinburg maçını aldık. 6. kez final fourdayız ama olmadı. Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve bize inanan sponsorlar merak etmesinler biz bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" şeklinde konuştu.

FIBA YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Bütçe farklarının çok olduğunu dile getiren Mahmut Uslu, FIBA'nın yönetim şeklini eleştirerek; "FIBA yeterli değeri vermiyor. Yani ne olduğunu biz bilmiyoruz tabii ki, bakacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. FIBA çok kötü yönetiyor. Erkeklerde Final Four'a gidersin ya da gidemezsin ama Euroleague doğru yönetiyor. Herkese eşit koşullar sunuyor. Ama FIBA maalesef Avrupalılara veya Ruslara ayrıcalık tanıyor. Ruslar, Avrupalı sayılıyor. Bütün Avrupa'da oynayan oyuncular oynayabiliyorlar. Karşı takımda 3 tane Amerikalı öyle veya böyle Avrupa statüsünde oynuyor. Bunlar mazeret değil. Yakalamıştık, kazanma şansımız yüksekti ama maalesef olmadı. Biz inanıyoruz, inşallah bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" dedi.

"DEVLETİMİZDEN, SPOR BAKANLIĞIMIZDAN AMATÖR BRANŞLARA DAHA ÇOK DESTEK VERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Tüm amatör branşlara destek verilmesi gerektiğini belirten Uslu, "Benim arzum bütün kamuoyunun özellikle kadın voleybola, kadın basketbola, erkek voleybola ve diğer amatör branşlara.. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Aziz Yıldırım'ın başkanlığında çok önemli işler yapıyoruz. İnşallah kamuoyu daha çok önem verir ve inşallah devletimiz, Spor Bakanlığı bu amatör branşlara daha çok destek verir. Ruslar kadar versek zaten 2-3 kere şampiyon olmuştuk" diye konuştu.

"ŞİMDİ HEDEF THY EUROLEAGUE'İ KAZANABİLMEK"

Avrupa şampiyonluğunu bir gün Türkiye'ye getirmek için uğraştıklarını belirten Mahmut Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Erkek Basketbol Takımımız THY Avrupa Lig'i play-off serisi ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacacak. Orada üst üste oynanacak 2 maçtan en az birini kazanmak istiyoruz. Seriyi önde tamamlayıp İstanbul'daki final-four'da olmalıyız ve kupayı kazanacak gücümüz de var."

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe'de Atina seyahati öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-Lacivertliler tam takım Pnathinaıkos deplasmanına giderken, sezona Argyris Pedoulakis yönetiminde başlayan Panathinaikos, bu koltukta görev değişikliğine gitti. Takımın başına Xavi Pascual'i getiren Yunan ekibi, kadrosunu da sezon içerisinde Kenny Gabriel ile güçlendirdi.