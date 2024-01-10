Kurban olayım kalem tutan ellere

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.

İçimiz buruk, yüreğimiz yangın yeri; yine de 'yazmak' gerek...

Kalemleri dik tutmak, toplumu aydınlatmak, yaşadıkça değil, yazdıkça özgür olduğumuzu unutmamak gerek...

Gazeteci gerçeği arayandır, bir ömür emeğini alıp, halkın ayakları altına serendir...

Hasan Tahsin'dir; bağımsızlık der;

Abdi İpekçi'dir aydınlanmadan yanadır;

Çetin Emeç'tir çağdaşlık bayrağını taşır;

Gazeteci: Uğur Mumcu'dur karanlıklarla savaşır;

Ahmet Taner Kışlalı'dır devrimi anlatırken demokrasiyi anlatır;

Metin Göktepe'dir gazeteci, ekmeğine kan doğranır...

Dibine ışık vermeyen mum gibi erir gerçek gazeteciler...

"Eğitimde eşitlik" der, kendi çocuğunu okumakta güçlük çeker..

"Sendika" der, bir sabah işsiz kalır..

"Özgürlük" ister, mapushanede gün sayar...

Gazeteci, budur!

Gazeteci her işi yapamaz, onun yaptığı işi ise kolay kolay kimseler yapamaz.

Nihayet son sözüm şudur sevgili halkım:

"Kurban olam kalem tutan Ellere" deyişiyle,

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, tüm basın mensuplarına kutlu olsun.

Blr ülkede, siyaset, ticaret, sanayi, eğitim ve tüm toplumun özgürlüğü, basın özgürlüğü kadardır.

O nedenle, basın halktan ve

ulusal haklardan yana olmalı,

ulus da, halk da, basın özgürlüğünün yanında durmalıdır...

Evet, kutlu olsun!