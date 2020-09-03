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  3. 03 Eylül 2020 14:25

27. İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Swissotel The Bosphorus’ta korona virüsü önlemleri doğrultusunda, kısıtlı seyirciyle yapılan Selen Gülün Quintet, Sibel Köse ve Ece Göksu konseriyle başladı.

27. İstanbul Caz Festivali başladı
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27. İstanbul Caz Festivali başladı. Festival, 20 Eylül'den itibaren online izlenebilecek.

Festivali direktörü Harun İzer, yaptığı açıklamada, tüm gösteri sanatlarının korona virüsünden çok etkilendiğini belirterek, “Kültür sanat alanında etkinlik yapan bütün aktörler, sanatçılar, merkezler ve sponsorlarımız için zor bir süreç oldu. Fakat tüm bunlara rağmen ülkemiz insanın yatkın oluğu gibi, yaratıcı çözümlerle yeni yollar üretmeye başladık. Festivalin 20 Eylül’den sonra dijital platformda da izlenebilecek olmasının, bu dönemin bir kazanımı olduğu düşünüyorum. Kendimizi bu duruma adapte etmeye çalıştık ve dijitale geçmenin yollarını keşfettik diyebilirim. Bunun en büyük avantajı, normal şartlarda festivale gelemeyecek olan sanatseverler, konserlere erişebilecek” dedi.

Piyanist Selen Gülün’ün, Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman’dan oluşan beşlisinin sahne aldığı konserde, topluluğa, caz vokali Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti.

14 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalin konser kayıtları, 20 Eylül’den itibaren online.iksv.org adresinden izlenebilecek. Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

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27. İstanbul Caz Festivali
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