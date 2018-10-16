Baltacı Mehmet Paşa dedikodu kurbanı çıktı

Hiç kuşkusuz, Osmanlı Tarihi’nin en büyük dedikodusu, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus Çariçesi Katerina ile birlikte olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarlarını sattığıdır.

1711 yılında, Osmanlı ve Rus Orduları şimdilerde Romanya sınırları içinde olan Prut Nehri kıyısında karşı karşıya gelirler. Osmanlı Ordusunun başında Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rus Ordusunun başında ise, Rus Mareşali Şafirov vardır.

Osmanlı Ordusu, Rus ordusunu Prut’da bozguna uğratır. Çekilen Rus Ordusunun nefesi tükenmek üzeredir. Ruslar, barış anlaşması önerir. Baltacı, daha fazla zayiat vermemek için bu anlaşmayı kabul eder. İmzalanan Barış Anlaşması, Osmanlı’nın lehine maddelerle doludur.

Ancak, Baltacı İstanbul’a döndüğünde, saraydaki rakipleri, onu suçlar. Rakiplerine göre, Rus Ordusu tam imha edilecekken, Baltacı Mehmet Paşa, Rus Çariçesi Katerina ile buluşmuş ve onunla birlikte olarak, bir zevk uğruna Osmanlı’nın çıkarlarını satmıştır.

Bu dedikodulara inanan Padişah 3. Ahmet Baltacı Mehmet Paşa’yı görevden alır. Böylece, bir dedikodu ile Osmanlı Tarihinin akışı değişir.

Osmanlı Tarihinin en tartışmalı olayı, tiyatro oyunu oldu. ““ Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina “ müzikalinin prömiyeri, Bursa’da sahneye kondu. Türker Kurugül’ün yazdığı 120 kişilik müzikalin Yönetmeni ve Başrol oyuncusu ise Devlet Tiyatroları Emekli sanatçısı Celal Bıyıklı.

Yönetmen Celal Bıyıklı, bu oyunu niçin sahneye koyduklarını şöyle anlattı:

“ Aslında gerçek bir kahraman olan, Anadolu toprağının evladı Çorum’lu Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, saray entrikalarının kurbanı olmuş, popüler tarihe “ Vatanını satan Çapkın Sadrazam olarak” geçmiştir. Biz bu yanlışı düzeltmek, Sadrazam Baltacı’nın onurunu iade etmek için bu oyunu sahneye koyduk.

Ayrıca Baltacı’nın Yunanistan’ın Limni Adasındaki cenazesi, ülkemize getirilmeyi çoktan hak etti. Amacımız na’şını buraya getirmek bir anıt mezar yaptırmak. “

Büyük beğeni kazanan Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina müzikalinin ardından kısa bir plaket töreni de yapıldı.

Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina müzikalinin sahnelenmesi için destek veren IBC Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın Başkan Vekili Muzaffer Baca'nın ödülünü kızı teslim aldı.

bir süre daha Bursa’da sahnelendikten sonra, gelecek aylarda, İstanbul’da da sergilenecek.

Oyunun sonunda