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Japonya’da Türk İzleri belgesel filminden çok özel gösterim

Japonya’da Türk İzleri belgesel filminden çok özel gösterim
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Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Programa Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Japonya Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Esenbel ve Yönetmen Umut Mete Soydan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

 Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Asya kıtasının birbirine fiziki olarak en uzak olan iki ülkesi olan Türkiye ve Japonya arasında 2024 yılı, Diplomatik İlişkilerin 100.Yıl Dönümü olarak kutlanıyor.

Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

100.yıl etkinlikleri kapsamında, Japonya Araştırmaları  Derneği tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Asya Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi sinemaseverler ile buluştu.

 Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Alanında uzman çok sayıda akademisyen, sanatçı, bürokrat ve gazetecinin katıldığı programda, film gösterimi sonrası söyleşi de gerçekleştirildi.

 Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun köklü geçmişine vurgu yaparak, Yönetmen Umut Mete Soydan’ın hazırladığı Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin iki ülkenin tarih boyunca ilişkilerinin seyrini ve iki ülkenin tarihi dostluğunu anlatan değerli bir film olduğunu söyledi.

 Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK TV ve Türkiye Devlet Televizyonu TRT’de yayınlanan film, Beyoğlu Sineması’nda 17 ve 18 Şubat 2024 tarihlerinde de ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluştu. Gösterim seanslarına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100.yıldönümü vesilesiyle Beyoğlu Sineması’nda geniş katılımlı olarak Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi’nin gösterimi gerçekleştirildi.

Etiketler Japonya’da Türk İzleri Belgeseli belgesel Japonya’da Türk İzleri umut mete soydan
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