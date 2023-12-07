  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kültür Sanat
  4. Muğla'da tarihi keşif: Tam 2 bin 175 yıl sonra bulundu

Muğla'da tarihi keşif: Tam 2 bin 175 yıl sonra bulundu

Muğla'da tarihi keşif: Tam 2 bin 175 yıl sonra bulundu
Güncelleme:

Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 175 yıllık "Dans Eden Musa" (Mousa) heykeli, antik kentte gerçekleştirilen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem'e ait tek orijinali olarak öne çıkıyor.

Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

PHILISKOS'UN TEK ORJİNAL ÇALIŞMASI

Heykel, Milattan önce 2. yüzyılda ünlü heykeltıraş Philiskos tarafından yapıldığı biliniyor. Zeus ile Mnemosyne'nin kızlarından biri olan ilham perisi "Dans Eden Musa"nın Anadolu ve Yunanistan gibi bölgelerinde Roma Dönemi kopyaları bilinse de Stratonikeia'daki heykel, Philiskos'un Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışmasıdır.

Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

Bu bulgu, heykeltıraş Philiskos'un Stratonikeia'da çalıştığını göstermesi bakımından önemlidir. Heykel, Roma Hamamı'nın soğukluk bölümünde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Baş ve kolları henüz bulunamadığı belirtiliyor. Daha önce Rodos ve Perge'de de aynı heykelin kopyaları bulunmuştu.

AA

Etiketler dans eden musa dans eden musa heykeli muğla kazı çalışma tarihi eser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu’ndan ihanet iddialarına sert tepki
Meteoroloji'den bu illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Time dergisi yılın kişisini seçti
Dr. Ender Saraç ''eşcinsel ilişki'' ve ''öz oğluna taciz'' iddiaları için sessizliğini bozdu
21 yaşındaki genç 35 yıllık Renault Broadway'i elektrikliye dönüştürdü
Dilan ve Engin Polat'ın milyonluk araçları böyle görüntülendi
Emsal karar çıktı! TÜVTÜRK o paraları iade edecek
Uzmanından kıyı dolgusu uyarısı: ''Deniz, kendinden alınanı mutlaka geri alacak''
İkinci el araç satışlarına yönelik yeni karar
IMDb 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı