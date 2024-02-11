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Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti

Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Füruzan hayatını kaybetti.

Edebiyatımızın önemli isimlerinden yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti.

Füruzan'ın yaşamını kaybettiği haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu.

Ünlü yazarın bir fotoğrafını paylaşan Sofya haberi "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

FÜRUZAN KİMDİR?

1932’de İstanbul’da doğan Füruzan‘ın, tam adı Feruze Çerçi’dir. Karikatürist Turhan Selçuk’la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı. Füruzan, yazarımız Aslı Selçuk'un da annesi.

Değişik semt okullarında okuduktan sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu’nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı.

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı.

Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya uyarlandı. 

Etiketler füruzan yazar edebiyat
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