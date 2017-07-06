Usta karikatürist Galip Tekin evinde ölü bulundu

Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından paylaştı. Tekin'in yaşamını yitirdiğini karikatürist Selçuk Erdem, "Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Galip Tekin'in vefat haberini alan meslektaşıları, dostları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri duydukları üzüntüyü Twitter adresinden gündeme getirdi.

Selçuk Erdem‏: Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik.

Ünsal Ünlü: Öyle bir yetenek bir daha zor gelir... Türkiye'nin en büyük çizerlerinden birini, Galip Tekin'i kaybetmişiz... Nur içinde yatsın...

Çağan Irmak: Hayal dünyamızın huzursuz prensi, tedirgin edici yanlarımızın, en insani korkularımızın çizeri büyük yaratıcı Galip Tekin. Saygıyla anıyorum

GALİP TEKİN KİMDİR?

1958 doğumlu Galip Tekin fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanıniyordu. Tekin, kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki dönemin en çok satan mizah dergisi Gırgır'da başladı. Zamanla mizahtan uzaklaşan Tekin bilim kurguya doğru kaydı. Bu dönemde LeMan'da Pı'ya Mektuplar en uzun soluklu eseri oldu. Hikayenin adı kız arkadaşı Pınar'dan gelmekteydi. Tekin, hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen baş karakter kendisi olurdu. Hikayelerinde kara delikler, görülmeyen makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlar yer aldı.