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  3. 03 Mayıs 2018 17:29

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı !

15 yaşındaki Rus genç, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek dehşet saçtı.

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı !
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15 yaşındaki Rus genç, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek, öldürmenin nasıl bir his olduğunu anlamak için sokakta gördüğü genç kadını onlarca kez bıçaklayarak öldürdü.

Alexey Maximov isimli Rus genç, oynadığı popüler bilgisayar oyunlarının birinden etkilenerek öldürme takıntısına kapıldı. 15 yaşındaki çocuk, Daria Evdokimova isimli genç kızı cinayetin nasıl olduğunu merak ettiği ve öldürmenin nasıl bir his olduğunu tatmak için cinayeti işlediğini itiraf etti.

TÜM VÜCUDUNDAN BIÇAKLADI

Bir cadde üzerindeki ATM'den para çeken genç kadını takip eden Maximov, sokak ortasında yakaladığı kadını düzinelerce defa bıçaklayarak öldürdü. Polis genç kadının boynundan, gözlerinden, başından ve göğsünden bıçaklandığını açıkladı.

BİLGİSAYAR OYUNUNDAKİ SENARYOYU CANLANDIRDI

Polisten alınan bilgiye göre,en sevdiği bilgisayar oyunundaki bir senaryoyu canlandırmak isteyen genç bir mutfak bıçağı alarak sokağa çıktı ve kurbanını belirleyerek ona saldırdı. Cinayetin son anları bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İTİRAF ETTİ

Polis Maximov'u tutuklamaya geldiğinde, her zamanki gibi en sevdiği bilgisayar oyunu oynuyor ve orada birilerini öldürüyordu. Genç çocuğun fazla direnmeyip cinayeti hemen itiraf ettiği belirtildi. Maximov, "Bir insanı kendi ellerinizle öldürdüğünüz anı yaşamak istedim" dedi.

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