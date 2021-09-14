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  3. 4 gün önce kaybolan ünlü oyuncu bulundu

4 gün önce kaybolan ünlü oyuncu bulundu

4 gün önce kaybolan ünlü oyuncu bulundu

ABD'nin Los Angeles şehrinde 4 gün önce kaybolan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.

Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

9 EYLÜL'DEN BU YANA HABER ALINAMAMIŞTI

2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu. Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı. Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Etiketler abd los angeles kayıp tanya fear
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