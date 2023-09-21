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45 kilo veren fenomen evinde ölü bulundu

45 kilo veren fenomen evinde ölü bulundu
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Brezilyalı giyim markası sahibi ve sosyal medya fenomeni Adriana Thyssen, evinde ölü bulundu. 49 yaşındaki fenomen, bir yıl içerisinde 45 kilo vermişti.

Brezilyalı giyim markası sahibi ve sosyal medya fenomeni 49 yaşındaki Adriana Thyssen, yaptığı diyet sonrası bir yılda 45 kilo vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık zayıflama süreciyle ilgili paylaşımlar yapan fenomen, evinde ölü bulundu.

 Adriana'nın ölüm haberi, kendi giyim markası Instagram hesabındaki bir gönderi ile duyuruldu. Gönderide, "Sevgili Drika'nın vefatını size bildirmekten derin bir üzüntü ve pişmanlık içindeyiz. Bu acı anında herkesin dualarını ve şefkatini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Drika, özel bir cenaze töreni ile doğduğu yer olan Minas Gerais'de toprağa verildi.

45 kilo veren fenomen evinde ölü bulundu - Resim : 1

Etiketler brezilya Adriana Thyssen sosyal medya fenomeni kilo verme
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