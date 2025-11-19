Acun Ilıcalı 56 yaşında ikinci kez dede oldu

  1. Anasayfa
Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı anne oldu. Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğini kucağına alırken Acun Ilıcalı da ikinci kez dede oldu...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen ilk kızı Banu Ilıcalı ikinci kez anne oldu.

2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Banu Ilıcalı ikinci bebeğine Ela ismini verirken Ela bebek ile birlikte 56 yaşında olan Acun Ilıcalı da 2. kez dede oldu.

Banu Ilıcalı, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile evlenmişti. İkili 2020 yılında Begüm adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Banu Ilıcalı - Efe Ceyhun çifti ikinci çocuklarına kavuştu. Böylelikle Acun Ilıcalı da ikinci kez dede oldu. 

 

