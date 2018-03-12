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  3. 12 Mart 2018 13:49

Acun Ilıcalı açıkladı: Adalar taşınıyor

Acun Ilıcalı Survivor'da yarışmacıların kaldıkları adalarla ilgili sürpriz bir gelişme olduğunu anlattı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Adalar taşınıyor
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Dün akşam bomba etkisi yaratan bir bölüm ile ekrana gelen Survivor'da kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Survivor'daki değişimler ise herkesi şaşırttı.

Haftalardır dokunulmazlık oyununda galip gelen ‘All Star’ takımı bu hafta beklediği performansı gösteremedi. Yaşanan ani değişimlerin ardından bu hafta dokunulmazlık oyununun galibi ‘Gönüllüler’ takımı oldu.

NAGİHAN’IN GİTMESİNDE PROBLEM YOK DEMİŞLERDİ AMA…
Ada konseyinde ise Nagihan’ın gönüller takımına geçmesi büyük olay yarattı. Sema’nın Nagihan hakkındaki açıklamalarına ise Acun Ilıcalı’dan bir yorum geldi:  Acun Ilıcalı: ’Ben burada hemen 2 parantez açacağım 1.si Nagihan gittikten sonra sizi dinledim konuşmalarınızda Sahra’dan başlayan Sema ile devam eden birkaç kişinin daha Nagihan’ın sizle olduğu dönemle ilgili suçlayıcı ifadelerini duydum. ‘Kendisini çok övüyordu istatistik yapıyordu’ demediniz mi oyun alanında? Sizin en az 3 taneniz Nagihan’la ilgili böyle yapıyor şöyle yapıyor diyerek rahatsızlığınız dile getirdi. Ben de diyorum ki takım içerisinde ben bir Nagihan sevgisi göremedim kimse Nagihan’la ilgili sevgisel bir konuşma yapmadı. Öyle yapıyor böyle yapıyor diyerek suçladınız zaten ayrılıyor diye. Benim gözlemim saygı duyuyorum herkesin fikrine Nagihan’ın böyle bir bakış açısını hissetmiş olması çok normal ben sizin aranızda o haklı bu haksız demiyorum yanlış anlamayın rahatsız olmasının çok normal olduğunu söylüyorum. Demek ki bunlar sizde birikmişse Nagihan da hissetmiştir herhalde bu sorunların sizin tarafınızdan dile getirilmesini. Nagihan’ın Gönüllüler takımına geçmesi kafama esti ben gönüllülere gidiyorum şeklinde olmamıştır. Hakan sakat ne zaman döneceği belli değil. Döndüğü zaman ne durumda olacağı belli değil, 3 haftadır doğru düzgün hareket bile edemiyor. Bugün itibariyle bu takım Melih’i kaybetti. Böyle bir durumda Nagihan’ın da böyle bir talebi olduğu için zaten bizim bilgimiz dahilinde olmuştur. Daha önce defalarca takım değiştirme olmuştur Survivor’da. Survivor’da takım değiştirmek en normal olaydır. Oyun  başlamadan önce  Nagihan geçtiği zaman hiç problem yok dediniz hepiniz’ açıklamalarında bulundu.

ADALAR TAŞINIYOR

Yarışmacıların kaldıkları adalarla ilgili sürpriz bir gelişme olduğunu anlatan Ilıcalı:’ Kaldığınız sahiller değişecek biliyorsunuz bu sene fırtınalar senesiydi. Karayipler’de deniz şartları tamamen değişmiş durumda o yüzden tekne ile seyahat etmenizin can güvenliği açısından tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ve sizi tekneyle sahilinize götürmeyeceğiz başka yerlerde kalacaksınız burada sizin can güvenliğiniz çok önemli tekneci arkadaşlarımız bu şartlarda riskli olduğunu söylediler ben de hemen karayoluyla gidilecek yeni sahiller ayarlamalarını söyledim arkadaşlarımdan onlarda 2 tane sahil organize ettiler ve bundan sonra o sahillerde kalacaksınız!’ şeklinde konuştu.

Enternasyonel yarışmalar için ise Acun Ilıcalı : ‘Türkiye, Romanya, Yunanistan ile oynadığımız oyunlar belli bir süre oynanamayacak. Bu tamamen 3 ülkenin aynı zamanda yayın yapması gerektiğinden ve bu yayınsal trafiği şu anda ayarlayamamamızdan kaynaklanan bir durum o yüzden Rumen takımıyla oynayamayacağız ve enternasyonel oyunu da şu anda oynayamayacağız çünkü saatlerde çok ciddi problemler var ve biz önce yayınladığımız zaman karşı taraf mutlu olmuyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz bakalım ileriki zamanda ne olacak” dedi.

acun ılıcalı , adalar , survivor
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