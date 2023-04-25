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  3. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! Gelen yoruma tepkisiz kalamadı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! Gelen yoruma tepkisiz kalamadı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! Gelen yoruma tepkisiz kalamadı
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Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla bayram pozunu paylaşınca olanlar oldu.

Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz sosyal medyada günlük yaşantısına dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 13 yıllık evliliğini 2016 yılında sonlandıran Yılmaz'ın kızları da kendisiyle yaşıyor.

Leyla ve Yasemin adındaki iki kızı olan Zeynep Yılmaz son olarak kızlarıyla bayram pozunu paylaştı.

Zeynep Yılmaz'ın paylaşımında iddialı tarzı gözlerden kaçmadı ve fotoğrafa bu konuda yorumlar da geldi.

 Bir takipçi de genç kadına "Kızların senden daha kapalı giiynmiş" diyerek dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ise bu yorumdan rahatsız oldu.

YORUMA YANIT GECİKMEDİ
Zeynep Yılmaz bu yoruma "Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın. Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün kötü görün kötü yazın ama ben iki kızımlar mutlu pozumdayım" yanıtını verdi.

Etiketler zeynep ılıcalı acun ılıcalı kızları
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