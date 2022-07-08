Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya düğün için kesenin ağzını açtı

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe katıldı. Altunkaya'nın kombinin fiyatı dudak uçuklattı. Ilıcalı ise her zamanki gibi düz siyah tişört giydi.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

36 BİN LİRALIK KOMBİN

Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.