Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı?

Adrina Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı.

Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima Instagram'da birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

37 yaşındaki Adriana Lima, gelişmelerin ardından sosyal medyadan bir de mesaj yayınladı.

Adriana Lima mesajında şu ifadeleri dile geitrdi: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”?

Adriana Lima ile Metin Hara evleniyor mu ?