Adriana Lima Türk kadınlarına hayran olduğunu açıkladı

Brezilyalı model, “Onların bakımlı olmaları ve makyaj sevmelerini takdir ediyorum. Kadınların güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarf ettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum. Evimde sürekli Türk kahvesi bulunduruyorum ve misafirlerime yapıyorum” diye konuştu.

Maybelline New York markasının yüzü olan Adriana Lima, New York Moda Haftası'na katıldı. Yazar Metin Hara ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan Lima, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Türkler'i çok sevdiğini ve Türk kadınlarını çok beğendiğini söyleyen güzel model, şu açıklamaları yaptı: "Türk kadınlarının gözlerini öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum.

Türkiye'ye ilk olarak 10 yıl önce geldim ve İstanbul'u çok sevdim. Baklavayı ve Türk kahvesini çok seviyorum. Evimde misafirlerime Türk kahvesi yapıyorum. Lokum da vazgeçilmezlerim arasında."

Adriana Lima'dan iç çamaşırlı paylaşım