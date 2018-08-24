Ahlaksız teklifi böyle ifşa etti !

Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, Instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise 'Geçip giden zamanları bir yerde bulsam' notunu düştü.

'BİR GECE İÇİN 1 MİLYON EURO'

Ancak oyuncunun bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcısı çirkin bir yorumda bulundu. Kullanıcı, oyuncunun fotoğrafının altına; 'Bir gece için bir 1 milyon euro' yazdı.

'EDEP YAHU!'

Bu sosyal medya tacizinin ekran görüntüsünü alan Ayça Erturan, görüntüye 'Edep yahu' notunu düşerek tacizciyi ifşa etti.