Aleyna Tilki sosyal medyadan iş ilanı verdi
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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şoför aradığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförüyle yolları ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, yeni şoför aradığını söyledi.
"YENİ ŞOFÖR ARIYORUM"
Tilki, paylaşımında şunları söyledi: "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum."
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