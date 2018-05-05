Aleyna Tilki'ye anne uyarısı !

Genç popçu Aleyna Tilki'nin, alışveriş yaparken kendini kaybedip çok harcama yaptığı gerekçesiyle annesi Havva Tilki'den azar işittiği iddia edildi.

Aleyna Tilki, kazandığı parayı annesi Havva Tilki’ye veriyor, kendisi sadece harçlık alıyor.

Anne-kızın bu yüzden sorun yaşadığı konuşuluyor. Alışveriş yaparken kendini kaybeden 18 yaşındaki popçu, savurganlığı yüzünden annesinden azar işittiği öğrenildi.

Havva Hanım'ın, “Kıyafete, ayakkabıya bu kadar harcama. Ev alman için para biriktirelim” sözleriyle, başarılı şarkıcıyı uyardığı belirildi.