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Ali Sürmeli'ye vergi kaçakçılığı ve kürtaj suçlaması

Ali Sürmeli'ye vergi kaçakçılığı ve kürtaj suçlaması
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Sosyal medya hesabı çalınarak kürtaj ve vergi kaçırma suçlamasıyla adı anılan oyuncu Ali Sürmeli açıklama yaptı.

Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından dün peş peşe yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

Hesabını ele geçirenlerden şikayetçi olan Ali Sürmeli, yeni hesap açarak söylentilere itibar edilmemesini istedi.

Rol alacağı Aşkın Pusulası adlı dizinden bir paylaşan Ali Sürmeli, "Dün öğlen saatlerinde Instagram hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz" dedi.

Etiketler kürtaç vergi kaçakçılığı ali sürmeli
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