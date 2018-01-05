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  3. 05 Ocak 2018 08:37

Alişan'dan aşkına dil uzatan takipçisine ayar !

Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, ''gösteriş'' yorumlarına cevap verdi.

Alişan'dan aşkına dil uzatan takipçisine ayar !
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Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan, Buse Varol'u sahneye çıkardı ve düet yaptı. Buse Varol'un performansı beğeni topladı fakat paylaşılan fotoğrafın altına gelen ‘gösteriş’ suçlamalarına Alişan dayanamadı ve eleştirenlere sert bir cevap verdi.  

ALİŞAN'IN VERDİĞİ CEVAP
Bir Instagram takipçisi 'Bunlar birbirini sevmiyor. Alişan da kız da aşırı itici ve hiçbir aşk göremiyorum aralarında.Tamamen gösterişten ibaret yaşadıkları şey.' şeklinde yorum yaptı. Alişan bu yoruma adeta ateş püskürdü.

Alişan takipçisine şöyle ayar verdi:
Peki bütün bu yazdıklarına eyvallah da... Eğer aynı dine mensupsak ki taktığın türbandan müslüman olduğun anlaşılıyor! Benim dinimde bir insanı tanımadan, arkasından gıybetini yapmak ya da karalamak günahtır diyor! Benden sana bir abin olarak tavsiye, sesimi veya yaptığım işi eleştir ama benim sevgim ya da özel hayatım hakkında beni tanımadan hukum verme. Hakkımı yine de helal ediyorum sana.

alişan , buse varol
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