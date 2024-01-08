Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının “en iyileri” için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81. ödül törenine, drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini alan Oppenheimer, damga vurdu.

"Barbie mi, Oppenheimer mı" tartışmasına konu olan fimlerden Barbie ise "en iyi şarkı" dalında ödül kazandı. En iyi orijinal şarkı ödülünü Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.

Öte yandan Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon isimli film ile ödül kazanan Lily Gladstone, teşekkür konuşmasını Blackfeet dilinde yaptı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Gladstone, ilk Amerikan yerlisi oldu.

Sinema dalında gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things oldu. Yedi dalda aday gösterilen filmdeki rolüyle Emma Stone müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

TELEVİZYONDA 'SUCCESSİON' KAZANDI

81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession’da rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla başı çekiyordu.

İşte 81. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları:

En iyi film - drama: Oppenheimer

En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things

En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things

En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell

En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki

Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall

En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie

En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon

En iyi TV dizisi - drama: Succession

En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear

En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession

En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession

En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear

#altın küre