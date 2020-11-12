Arka Sokaklar'a iki transfer daha

Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak. İki oyuncunun yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu 'Servan' karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser'le yolları kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

"BEN DE ARKA SOKAKLAR'DAYIM"

Diziye dahil olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Gaye Gürsel, "Bu cuma ben de Arka Sokaklar'dayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" dedi.

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 564. Bölümde ekip, Rıza Babayı örgütün elinden kurtarmaya çalışıyor. Terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan, kardeşi Nuran'ın serbest bırakılmasını sağlayabilmek için Ankara İstihbaratından Başkomiser Asım'ı kaçırmıştır. Rehine değişimi ile Nuran'ı kurtarmaya çalışmaktadır. Bu sırada olayın içine ekip de dahil olur.

Asım, kendi imkanlarıyla kaçmayı başarır. Ekibin yardımıyla hastaneye götürülür. Doktorlar ve eşi karnından gelen ses ile şoke olurlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada Civan, Asım'ın karnına yerleştirdiği bombayı patlatır. Bombanın yarattığı kaos ortamında Civan, Rıza Babayı kaçırmayı başarır. Ekip, Rıza Babanın kayıp olduğunu anlayınca telaşlanırlar. Sağ olup, olmadığını anlamaya çalıştıkları sırada Civan'dan gelen görüntülü arama ile şaşkınlıkları ikiye katlanır. Rıza Baba, elleri kolları bağlı bir şekilde Civan'ın esiri olmuştur. Civan, kardeşi Nuran ile Rıza Babanın takasını istemektedir.

Ekip, Civan'ın olası mekanlarına baskınlar düzenler; fakat, çabaları boşunadır. Civan, sürekli olarak yer değiştirmektedir. Engin Müdür, Avukat Başak'ı da kullanarak Nuran'ı kaçırmayı başarır. Takasın olacağı adrese geldiklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Civan, kalleşçe bir plan daha yapmıştır. Takasın olduğu alana bir keskin nişancı yerleştirmiştir. Keskin nişancının silahı da Rıza Babayı hedeflemektedir.