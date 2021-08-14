Aşı olan ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı

Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson'ın koronavirüs test sonucu 2 doz aşı olmasına rağmen pozitif çıktı.

Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson koronavirüse yakalandı. Dickinson, Rolling Stone’a verdiği röportajda, iki aşısını da olmasına rağmen Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

63 yaşındaki Dickinson, kısa süre önce İngiltere’de çıktığı solo sohbet turnesinin son iki etkinliğini, ekipten birinin hastalanması nedeniyle iptal etmişti. Nezle belirtileri gösterdikten sonra testi yaptırdığını ifade eden Dickinson, “Aşı yaptırmamış olsaydım, başım ciddi belaya girebilirdi, bundan hiç şüphem yok" dedi.

"AŞI KONSERLER İÇİN DEĞİL SAĞLIK İÇİN BİR GEREKLİLİK"

Konserlere gitmek isteyenlere aşı şartı getirilmesini doğru bulmadığını belirten müzisyen, aşının konserler için değil sağlık için bir gereklilik olduğunun vurgulanması gerektiğini söyledi. Dickinson, “Unutulmaması gerekir ki, iki aşınızı yaptırmış olsanız bile Kovid-19 kapabilir ve aşılanmamış diğer insanlara virüsü bulaştırabilirsiniz. Bu dünyada insanları öldüren kanser, obetize, sıtma gibi birçok şey var. Yani bir noktada, bununla yaşamak zorunda kalabiliriz. Ve eğer bununla yaşayacaksak, o zaman aşınızı yaptırın” ifadelerini kullandı.