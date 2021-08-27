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Aslıhan Güner'in kardeşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Aslıhan Güner'in kardeşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner kardeşi Neslihan Güner'i paylaşınca olanlar oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin finalinin ardından Uzak Şehrin Masalı adlı diziye hazırlanan Aslıhan Güner sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Çekimler için Kars'ta olan Ashlıhan Güner'i yalnız bırakmayan kız kardeşi Neslihan'ı sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Neslihan Güner'in sosyal medya fenomeni de olduğu ortaya çıktı. 71 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncunun kardeşine beğeni yağıyor.

Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle de sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

Etiketler Aslıhan Güner Aslıhan Günerin kardeşi
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