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  3. 02 Haziran 2017 09:48

Ata Demirer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Ata Demirer yeni kız arkadaşıyla Cihangir’de felekten bir gece çaldı.

Ata Demirer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
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Ata Demirer, önceki akşam Cihangir Jush adlı restoranda yeni sevgilisiyle görüntülendi. Fasıl yapan çiftin keyfi yerindeydi. Sevgilisinin gözlerinin içine bakarak aşk şarkıları söyleyen Demirer, bir ara ‘Eyyvah Eyvah 3’ filminde seslendirdiği ‘Benim Yerime De Sev’ adlı parçayı okudu. Mekan çıkışı sevgilisiyle Cihangir’deki evinin yolunu tutan oyuncu,  “Yazın planınız var mı?” sorusuna “Maldivler’e gideceğiz” yanıtını vererek güldü. Demirer, sevgilisinin ismini soran muhabirleri ısrarla geri çevirdi. Özge Borak’tan 2 yıl öce boşanan ünlü komedyenin adı kısa bir süre önce sunucu Merve Dinçkol’la anılmıştı.  

 
 
 

Vatan

ata demirer