Ateşli sahneleriyle olay olan Ayşenur Çetin konuştu

2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin (19) internet televizyonu PuhuTV'deki 'Fi' dizisinde Ozan Güven (41) ile olan ateşli sahneleri ile magazin gündemine oturdu.

"OZAN BENİ ÇOK RAHATLATTI"

Çok konuşulan sahnelerle ilgili Posta gazetesine açıklamalarda bulunan Çetin, "Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı" dedi.

"ROLÜMÜN HAKKINI BAŞARIYLA VERDİM"

Ayşenur Çetin "Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi."

Fi Çi Pi dizisinde büyük sürpriz

"ŞİMDİDEN 3 DİZİ TEKLİFİ GELDİ"

Performansının herkes tarafından beğenildiğini belirten güzel model, "Sevgilim yok. Bu yüzden işime karışan, beni engelleyen kimse olamaz. Zaten herkes performansıma hayran. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi" şeklinde konuştu.

Fİ DİZİSİNİN KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

İzleyicinin ilgisini çeken "Fi" dizisinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi ünlü isimler bulunuyor.