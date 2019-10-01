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  3. 01 Ekim 2019 12:33

Athena Gökhan'dan çok sert zam tepkisi

Son dönelmlerde sosyal medya üzerinden yaptığı politik paylaşımlarla dikkat çeken Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, elektriğe yapılan zamma tepki gösterdi.

Athena Gökhan'dan çok sert zam tepkisi
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Elektrik fiyatına bugünden geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu kararla birlikte son bir yılda doğalgaz ve elektriğin fiyatı 10 kez artırımış oldu. Elektriğe son bir yılda yapılan zam oranı ise yüzde 60'ı buldu.

Sosyal medya hesabından gündeme dair fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, zam kararına tepki gösterdi. Özoğuz,

"Ve "Liyakat" olmadıkça Ülke batmaya mahkumdur!
EKONOMİDEKİ UÇUŞ
Bugün Elektriğe %14.9 gelen zamla

1 yılda;
Elektriğe : %60
Doğalgaza : %52
Akaryakıta : %30
Gıdaya : %50
Tekel Ürün : %60
Beyaz ete : %40
Süte : %50
#elektrikzammı"

Ekonomi Bakanı hangisiydi?" diye yazdı.

Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe yüzde 14.9 zam !Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe yüzde 14.9 zam !

 

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