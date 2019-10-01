Athena Gökhan'dan çok sert zam tepkisi

Elektrik fiyatına bugünden geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu kararla birlikte son bir yılda doğalgaz ve elektriğin fiyatı 10 kez artırımış oldu. Elektriğe son bir yılda yapılan zam oranı ise yüzde 60'ı buldu.

Sosyal medya hesabından gündeme dair fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, zam kararına tepki gösterdi. Özoğuz,

"Ve "Liyakat" olmadıkça Ülke batmaya mahkumdur!

EKONOMİDEKİ UÇUŞ

Bugün Elektriğe %14.9 gelen zamla

1 yılda;

Elektriğe : %60

Doğalgaza : %52

Akaryakıta : %30

Gıdaya : %50

Tekel Ürün : %60

Beyaz ete : %40

Süte : %50

#elektrikzammı"

Ekonomi Bakanı hangisiydi?" diye yazdı.

Zam'aydın Türkiyem! Elektriğe yüzde 14.9 zam !