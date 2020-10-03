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  3. 03 Ekim 2020 13:37

Avatar Atakan ekranlara geri dönüyor

Survivor şampiyonu milli sporcu Atakan Arslan, Teve2 ekranlarında program yapmaya hazırlanıyor. Arslan, programında ünlü sporcuları konuk edecek.

Avatar Atakan ekranlara geri dönüyor
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Yıllar önce Survivor'da şampiyon olarak adını duyuran milli sporcu Atakan Arslan, önceki gün oğlu Leon Aslan Arslan ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de oğlunu oyun salonuna götürüp vakit geçiren Arslan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

SPOR ÜZERİNE PROGRAM YAPACAK
Arslan, "Yakında Teve2'de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir program ile izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.

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