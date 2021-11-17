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  3. Mutlulukları 1 yıl sürdü! Cemiyet hayatının ünlü çifti boşanıyor

Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor

Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl nikah masasına oturduğu Cem Telvi'ye boşanma davası açtı.

Eşiyle fikir ayrılığı yaşadığını ve boşanma konusunda anlaştıklarını dilekçesinde belirten Ayşe Boyner, herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde de bulunmadı. Ayşe Boyner, anlaşmalı olarak açtığı boşanma davasında evliliğinden çocuğu olmadığını, eşiyle zaman içinde sorunlar yaşamaya başladığını belirtti.

ALACAK TALEPLERİ OLMAYACAK

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Cem Telvi ile aralarında fikir ayrılıkları yaşadığını dilekçesinde anlatan Ayşe Boyner, birbirinden bağımsız yaşam sürdüklerini ve konutları ayırdıklarını ifade etti. Çift mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu. Protokole göre çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat ya da mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmayacak.

Ayşe Boyner geçen yıl Ekim ayında babasının Kanlıca'daki evinde sevgilisi Cem Telvi ile dünyaevine girmişti. Çift daha sonra Ayvalık'ta yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yapmıştı.

 

 

Hürriyet

Etiketler ayşe boyner cem telvi boşanma
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