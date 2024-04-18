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Azra Akın 2. kez anne oldu

Azra Akın 2. kez anne oldu
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Türkiye'nin tescilli güzeli, ünlü oyuncu ve manken Azra Akın, ikinci kez anne oldu.

"Miss World" yarışmasını kazanıp "Dünya güzeli" unvanını alan ikinci Türk kadını olan Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlenmiş, bir sene sonra da oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda da ikinci bebeğini beklediğini açıklayan Azra Akın, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

 Hastane odasında ailece çekilen fotoğraflarını paylaşan Akın, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler azra akın anne oldu 2. kez anne oldu
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