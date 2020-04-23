Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

SEVGİLİSİ GÖRÜLMESİYLE DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Sözcü'de yer alan habere göre: Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu. Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi. Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.