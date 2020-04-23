  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Nisan 2020 15:00

Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran oyuncu Birce Akalay, yeni sevgilisiyle marketten çıkarken görüntülendi.

Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

SEVGİLİSİ GÖRÜLMESİYLE DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI
Sözcü'de yer alan habere göre: Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu. Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi. Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
birce akalay , babil dizisi , ilay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM