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Bade İşçil'in zor günleri! ''Kaç senedir çalışmıyorum''

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek ''Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum'' dedi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri ile büyük başarılar elde eden Bade İşçi, köpeği Mösye ile geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bade İşçil, pandemi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılardan bahsetti.

"KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULUYORUZ"
Zor günler geçirdiğini belirten Bade İşçil, "İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler bade işçil maddi sıkıntı
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