Bahar dizindeki ''cerrahım'' esprisinin kamera arkası ortaya çıktı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da başarılı oyuncu Demet Evgar'ın sosyal medyayı sallayan "Ne oldu Cerrahım" repliğinin senaryo ürünü değil, Demet Evgar'ın doğaçlaması olduğu ortaya çıktı. İzleyiciyi kahkahaya boğan sahnenin kamera arkası görüntüleri de yayımlandı.

Show TV’de yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya'nın paylaştığı "Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?" dizisinin son bölümüne damgasını vuran "Ne oldu cerrahım" sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Dizinin sosyal medyada viral olan sahnesinde Bahar, hastanede hayatını kurtardığı hastadan teşekkür ederken kendisini her seferinde küçük görerek başarısız olacağını iddia eden eşine "Ne oldu cerrahım" diyerek tepki göstermişti.

Dizideki bu diyalog meğer senaryo ürünü değilmiş. Show TV'nin yayınladığı kamera arkası görüntüleri bu diyaloğun ünlü oyuncu Demet Evgar’ın doğaçlaması olduğunu ortaya koydu.

Kamera arkası görüntülerinde Demet Evgar'ın "ne oldu cerrahım" dedikten sonra "ağzımdan kaçtı" diyerek kahkahalara boğulduğu anlar görüldü.

"Bahar: Uyanmaya hazır mısın?" dizisinin konusu

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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