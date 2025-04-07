''Bana yürüdü'' demişti: Dünyaca ünlü şarkıcı, Aleyna Tilki'yi takibe aldı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada Aleyna Tilki'yi takip etti. Tilki, geçtiğimiz yıllarda Bieber'ın kendisine yakınlaştığını itiraf etmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ''Benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın'' paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bu paylaşımın üzerine Justin Bieber'ın, şarkıcı Aleyna Tilki'yi takibe alması, ''Yeni bir proje mi geliyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

"BANA YÜRÜDÜ" DEMİŞTİ

İkilinin olası bir iş birliği ihtimali konuşulurken, Aleyna Tilki’nin 2022 yılındaki itirafı yeniden gündem oldu. Tilki, o dönem Justin Bieber’ın Los Angeles’taki ünlü Beverly Hills Hotel’de kendisine yaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Justin Bieber, evlenmeden önce The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Bara oturmama yaşım yetmediği için beklemek üzere oturdum. Bir çocuk geldi, garsona ‘Biraz beklesin burada’ dedi. Sürekli kulağıma bir şeyler fısıldıyor. 'Ben çok ünlüyüm kendi ülkemde' dedim. O da ‘Tamam, sana masa ayarlıyorum’ dedi. Teşekkür etmek için termosta kahve istedim. Gitmeden önce iki kadın gelip onunla fotoğraf çektirdi. Garsona sordum, ‘O kimdi?’ dedim. Garson da ‘Justin Bieber’ dedi. Şok oldum.”