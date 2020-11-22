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  3. 22 Kasım 2020 12:36

Beren Saat giydiği tayt ile sosyal medyayı salladı

Atiye dizisiyle ekranda olan Beren Saat, yeni tarzı ile sosyal medyada eleştirilerin merkezi haline geldi.

Beren Saat giydiği tayt ile sosyal medyayı salladı
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Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat sık sık evliliğiyle gündeme geliyor. Saat uzun zaman sonra evliliği dışında bir konuyla gündemde...

Beren Saat önceki gün Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kuaföre uğrayan Beren Saat'in taytı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada birçok kişi oyuncunun giyim tarzını da saçlarını da hiç beğenmedi.

Beren Saat için yapılan yorumlar şöyle:

-Rüküşlük ödülü vermeli.
-Esra Dermancıoğlu sen misin?

 
Taytım pazardan, Allah korusun nazardan.
-Artık Yıldız Tilbe’ye laf söyleyen çarpılır.
-Fatmagül, yengesine özenmiş.
-Gözlerim kanıyor.
-Sen Bither Ziyagil’sin, kendine gelmelisin.
-Sakın Firdevs Hanım görmesin bu halini.
-Yalan Dünya’daki ‘Tülay’ın taytı değil mi bu?

sosyal medya , beren saat , tayt
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