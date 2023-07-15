  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Beren Saat kaza geçirdi

Beren Saat kaza geçirdi

Beren Saat kaza geçirdi
Güncelleme:

Oyuncu Beren Saat, yurt dışı tatilinde kaza geçirdi. Saat, uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalyeyle götürüldü.

Bir süre önce tatil yapmak için yurt dışına çıkan Beren Saat ile Kenan Doğulu, havalimanında görüntülendi. Uçaktan tekerlekli sandalye ile çıkarılan Saat'in ayak bileğini burktuğu öğrenildi.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, oyuncu, ayağının üzerine basamadığı için uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalye ile götürüldü.

Etiketler beren saat çekim kaza kaza geçirdi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
17 Temmuz haftası burç yorumları
Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
Sıcaktan bunalan İstanbullular yasak dinlemedi
Üniversite harçları geri getirildi! İşte yeni harçlar
İşte milyonlarca emekliye sıfır zam aldıran kök maaş hesabı
Galatasaray-Austria Wien maç sonunda ortalık karıştı
Meteoroloıji'den hafta sonu planı yapanlara uyarı!
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı
Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!
Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı