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  3. Bergen'i canlandıracak isim belli oldu

Bergen'i canlandıracak isim belli oldu

Bergen'i canlandıracak isim belli oldu

Acıların kadını Bergen'in hayatını konu alan filmde başrolün sahibi belli oldu. Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından Bergen'i canlandıracağını duyurdu.

Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak.

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

 

Cem Davran'dan tebrik

Farah Zeynep Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri Cem Davran oldu. Davran, genç oyuncunun paylaşımına "Güzeeeel, yolun açık olsun." sözleriyle karşılık verdi.

SERENAY SARIKAYA: PROJEDEN AYRILDIM

Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya,  yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.  Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı...

Etiketler bergen filmi farah zeynep abdullah
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