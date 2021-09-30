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Bergüzar Korel'den dantelli lohusa takımı isyanı

Bergüzar Korel'den dantelli lohusa takımı isyanı

Hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Korel, doğum için hazırlık yaptığını fakat lohusa takımlarının dantelli olmasından duyduğu şikayeti sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Bergüzar Korel, kızına kavuşmak için gün sayıyor. Yaklaşan doğum için hazırlık yapmaya başlayan Korel, bir konuda duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lohusa gecelik arayışı sırasında tüm modellerin dantelli olduğunu gören güzel oyuncu bu durumdan rahatsız oldu.

Lohusa geceliklerinin rahat ve pamuklu olması gerektiğini söyleyen Korel, "Lohusa geceliği diye bir gerçek var. Ama neden hepsi dantelli. Düğünümüz mü var, halaya mı döneceğiz? Bebek doğuruyoruz. Şöyle organik kumaşlardan sade, sakin inanın böyle bir gecelik yok. Bebeği alacağız kolumuza, o danteller yapışmaz mı suratına? İhtiyacımız olan şey sade bir lohusa geceliği" ifadeleriyle şikayetini dile getirdi.

Etiketler lohusa dantelli
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